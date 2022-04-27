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В Тарусе Калужской области планируют разводить фермерских улиток

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В Тарусе Калужской области планируют разводить улиток. Об этом 27 апреля сообщила газета «Весть».

«Открытию экологичного фермерского бизнеса в Тарусском районе — только зеленый свет. Встретился с представителями нового проекта по разведению фермерских улиток. Звучит очень интересно и аппетитно! Основатель идеи Ирина Левчук изначально посетила областное Агентство по развитию бизнеса в Калуге. Руководитель агентства Стефан Перевалов предложил ей в качестве площадки Тарусский район», —— отметил он.

Помимо этого, на встрече обсудили вопросы регистрации компании, подбор земельного участка на вторичном рынке, подведение коммуникаций. Голубев добавил, что при реализации проекта региональное Агентство развития бизнеса поможет с получением господдержки и при необходимости — льготного финансирования.

Впервые на территорию России маточное поголовье сухопутной улитки, разведение которой планировалось в двух фермерских хозяйствах Подмосковья, поступило в декабре 2020 года. Отмечалось, что данный вид сильно отличается от российской виноградной улитки, потому что растет 3,5 месяца против двух-трех лет и имеет больше съедобных частей.

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