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Водитель автомобиля сбил мальчика на самокате на юге Москвы

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В Москве водитель автомобиля сбил ребенка, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход на самокате. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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ДТП произошло в районе Чертаново Северное в Сумском проезде в районе дома 13, корпус 1. 11-летний мальчик по пути в школу пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, не спешившись.

В результате на ребенка совершил наезд водитель автомобиля марки Hyundai. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи предварительно диагностировали у ребенка перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму.

По факту инцидента проводится административное расследование.

26 апреля Таганский суд Москвы избрал сыну вице-президента компании «Ташир» Артаку Эвояну меру пресечения в виде запрета управления автомобилем и иным транспортным средством. Днем ранее он на иномарке Lamborghini сбил девушку, ехавшую на электросамокате, отмечает телеканал «Звезда».

Авария произошла на Пресненской набережной в столице. Девушка получила серьезные травмы. У нее диагностировано множество переломов, ушибов и ссадин. Пострадавшую госпитализировали в Боткинскую больницу, уточняет «Москва 24». Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

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