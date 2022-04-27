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В РФ усилили безопасность школ и детсадов после стрельбы под Ульяновском

Глава Минпросвещения Кравцов: власти усилили безопасность школ и детсадов после стрельбы в Ульяновской области
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После стрельбы в детском саду в Ульяновской области усилена безопасность школ и детских садов в России. Об этом заявил 27 апреля глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

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«У нас усилена безопасность школ и детских садов, я дал соответствующие поручения», — отметил министр.

Ранее в этот день источник рассказал, что в детском саду поселка Вешкайме, где накануне были убиты два малыша и сотрудница, были установлены две тревожные кнопки, но сотрудники не успели их нажать. Охрана в учреждении тоже была, но сторож дежурил только вечером и ночью.

Накануне министр просвещения и воспитания региона Наталья Семёнова рассказала, что детский сад, где произошла стрельба, по периметру оснащен камерами видеонаблюдения. Власти региона проверят все образовательные учреждения на предмет антитеррористической безопасности.

26 апреля мужчина с ружьем проник в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу, после чего покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала его мать. Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предполагаемый убийца состоит на учете как психически больной. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Утром во вторник Ахтямов встретился с 68-летним Александром Трониным (по другой информации, фамилия Дронин. — Ред.), которому и принадлежало ружье. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

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