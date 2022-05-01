Агроном дал рекомендации по посадке растений на майских праздниках

Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал «Известиям» о том, что можно посадить на даче на майских праздниках.

Прежде всего специалист отметил, что во время праздничных дней в Московской области уже можно сеять холодостойкие культуры. Например, основную часть зеленых растений — укроп, петрушку, кинзу, ранние сорта редиса и редьки, а на юге Подмосковья можно посеять свеклу.



«Несмотря на то что весна немного запаздывает, уже постепенно можно сеять картофель. Давний природный ориентир для начала посадок картошки — цветение черемухи. Это говорит о том, что почва для картофеля достаточно прогрелась. Под укрытия можно высадить ранние и поздние сорта капусты», — добавил Викулов.

Можно начинать посадку плодово-ягодных — у многих культур растений почва уже освободилась от лишней влаги. Необходимо выкопать яму, заполнить ее плодородной смесью и посадить. Весенняя посадка зачастую удобнее осенней, поскольку в мае выходные длинные, подчеркнул агроном.

Кроме того, еще не поздно провести обрезку деревьев и кустарников — санитарную и общую, однако это необходимо успеть до распускания листьев. Затем обязательно надо подкормить и обработать от болезней и вредителей все основные плодово-ягодные культуры — малину, смородину, крыжовник, яблоню, грушу, вишню и сливу.

«Самое простое удобрение — мочевина и карбониты, а также растворимые азотные удобрения. Подсыпать под кроны и под кусты из расчета на пятилетнее дерево 50–100 г, на кусты — грамм по 30. Но с азотом надо быть осторожным: если пересыпать этого удобрения землянике, то она излишне нарастит зеленую массу. От болезней можно обработать сад препаратами меди, это позволит получить более качественный урожай», — рассказал агроном.

20 апреля были опубликованы результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому более половины россиян (55%) намерены провести майские праздники дома, уехать на дачу планируют 42% сограждан. Также 8% граждан РФ планируют заняться внутренним туризмом и поехать в другой город или село России. Чаще остальных об этом заявляют жители Санкт-Петербурга и Москвы. Отменить планы на майские праздники пришлось 15% россиян.