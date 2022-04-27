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На разметку и светофоры в Ростовской области потратят 660 млн рублей

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Власти Ростовской области готовы потратить 660 млн рублей на дорожную разметку и светофоры. Региональное министерство транспорта ищет подрядчика, который выполнит соответствующие работы.

Компании предстоит провести работы по установке и демонтажу дорожных знаков, опор электрического освещения, светофоров, солнечных электростанций, динамических информационных табло. Также необходимо установить дорожные ограждения, обустроить пешеходные зоны и нанести разметку.

Все работы необходимо закончить до 31 августа 2023 года, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в этом году в Ростовской области планируют провести диагностику дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Сумма контракта составляет 40 млн рублей. Контракт необходимо выполнить до конца ноября.

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