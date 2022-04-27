ВС РФ уничтожили «Калибрами» ангары с западным оружием для Киева

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск. Об этом 27 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. Среди них 50 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, четыре склада с вооружениями в районах Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое.

Также уничтожен близ Славянска ракетный комплекс «Бук-М1», ликвидированы свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи», — сказал он.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотников, в том числе два «Байрактар-ТБ2», отметил Конашенков.

Накануне он рассказал, что за день вооруженными силами РФ были поражены 32 военных объекта Украины, среди них 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи.

15 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры удара ВМФ России по оборонному объекту в Киеве. Как сообщил Конашенков, высокоточные ракеты большой дальности морского базирования «Калибр» нанесли удар по жулянскому машиностроительному заводу «Визар», уничтожив цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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