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В Приднестровье опровергли сообщения СМИ о стрельбе возле военных складов

Представитель ПМР в комиссии по управлению миротворческой операцией опроверг данные о стрельбе в районе села Колбасна
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Правительственное агентство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в среду, 27 апреля, сообщило о стрельбе в районе военных складов вблизи села Колбасна. Отмечается, что жертв нет.

Представитель Приднестровья в комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре опроверг эту информацию, отмечает ТАСС.

Красный уровень: неизвестные устроили серию взрывов в Приднестровье
Атакам подверглись здание министерства госбезопасности, воинская часть и вышки радиотелецентра

Накануне Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя. В то же время неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавший российские радиопрограммы.

В этот же день президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников, совершивших теракты в Приднестровье, ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Кроме того, за день до этого серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Ряд Telegram-каналов показал снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

В связи с происшествиями члены совета приняли решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности общества и государства.

26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новости о Приднестровье вызывают в Кремле обеспокоенность. Но, по его словам, контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что произошедшие взрывы в связаны с противоборствующими силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации. При этом она отметила, что сбор информации продолжается.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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