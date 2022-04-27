Аэропорт Брянска готовится к реконструкции стоимостью 3,1 млрд рублей

В аэропорту Брянск готовятся к масштабной реконструкции на 3,1 млрд рублей. Об этом 27 апреля сообщило NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу аэродрома.

«Закончена подготовка проектной документации на реконструкцию аэропортового комплекса Брянска», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время идет процесс определения подрядчика. Начальная стоимость работ составляет 3,130 млрд рублей.

23 апреля Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 1 мая, среди них и аэродром Брянска. Изначально запрет на полеты в южные аэропорты России, введенный 24 февраля, действовал до 2 марта. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах.