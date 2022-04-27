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Задержанные в Белгороде диверсанты рассказали о планах повредить ж/д пути

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Задержанные в Белгороде диверсанты рассказали о планах повредить железнодорожные дороги, по которым передвигаются российские военные эшелоны. Видео допроса задержанных 27 апреля опубликовала ФСБ.

Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
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По словам злоумышленников, с начала спецоперации по защите Донбасса они заняли антироссийскую позицию и «искали методы противодействия Вооруженным силам РФ» на территории Белгородской области.

«Я начал смотреть по карте, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким передвигаются военные эшелоны. Я изучал их строение и методы выведения из строя», — сказал один из задержанных.

Также он сообщил, что отправлял на сайт «Миротворец» данные о военнослужащих и искал выходы на представителей ВСУ, чтобы согласовать с ними действия.

Другой задержанный сообщил, что был запланирован ряд акций, а именно повреждение железнодорожного полотна. Злоумышленники планировали выкрутить винты и ослабить крепления.

«Все эти действия должны были быть преданы огласке путем распространения информации в интернете», — сказал он.

Ранее в среду в ведомстве сообщили о задержании двух сторонников украинского нацизма, которые планировали диверсии в Белгородской области. Подозреваемые дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.

Сайт «Миротворец» создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины. Ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные оппозиционных политиков, журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик.

22 апреля ФСБ сообщила, что на подконтрольной ВС РФ территории были задержаны украинские диверсанты. По данным ведомства, они готовили по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракт против гуманитарного конвоя.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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