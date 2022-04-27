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В Белгородской области потушили пожар на складе боеприпасов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации открытого горения у селя Старая Нелидовка. Об этом чиновник написал 27 апреля в своем Telegram-канале.

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«Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано» — цитирует слова Гладкова RT.

Как рассказал главный начальник регионального МЧС Сергей Потапов, среди мирного населения пострадавших нет. Также не было зафиксировано повреждений жилых домов, отмечает телеканал «360».

Ранее Гладков заявил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка горит склад с боеприпасами, пишет сайт kp.ru. До этого губернатор Белгородской области сообщил, что проснулся от звуков, похожих на взрывы, пишет «Москва 24».

Днем ранее Гладков рассказал об обстреле села Головино со стороны ВСУ. До этого он сообщил, что двое жителей села Журавлевка Белгородской области получили ранения во время обстрела этого населенного пункта в понедельник, 25 апреля. Также повреждения получили несколько жилых домов. Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе и обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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