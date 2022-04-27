В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за поставок оружия Украине

Запасы вооружений США могут иссякнуть за несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину. Об этом 26 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на выступивших в комитете по вооруженным силам американской палаты представителей.

«Это огромная угроза нашей безопасности», — заявила на слушаниях бывший заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Эллен Лорд.

По ее словам, Вашингтон уже отправил на Украину почти четверть запасов ракет Stinger.

Президент Совета по профессиональным услугам Дэвид Берто добавил, что после начала спецоперации России по защите Донбасса США «привели в состояние готовности» почти треть имеющихся запасов оружия. Однако текущие контракты на пополнение арсеналов не заключены, отметил эксперт.

В этот же день CNN сообщил, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. Его задача — координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

Также 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля заявил, что США намерены добиваться снижения военного потенциала России. По его словам, США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, которые она сделала», имея в виду спецоперацию по защите жителей Донбасса.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал поставки оружия Киеву «примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права». Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса..

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».