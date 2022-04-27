Родители устроившего стрельбу в детсаду просили знакомых взять его на охоту

До того как устроить стрельбу в детском саду в поселке Вешкайма под Ульяновском, 26-летний Руслан Ахтямов собирался пойти на охоту. Об этом 27 апреля рассказала Александра Дронина, вдова владельца ружья Иж-27, из которого были застрелены двое детей и сотрудница сада.

По словам женщины, родители Ахтямова долго упрашивали ее мужа, чтобы он взял его на охоту. Ее супруг дружил с отцом Ахтямова, некоторое время они вместе работали.

Родители молодого человека хотели, чтобы он научился стрелять, а затем купил себе ружье. Супруг Дрониной занимался охотой более 30 лет. В итоге после уговоров он согласился взять его на охоту. Мужчины дважды пристреливались в лесу. В день, когда произошло тройное убийство, Ахтямов отправился в лес, чтобы пристреляться во второй раз.

«Мы-то не знали, что он на учете стоит», — сказала вдова охотника.

Его тело было обнаружено неподалеку от места трагедии.

Утром 26 апреля Ахтямов встретился с 68-летним пенсионером. А уже днем он проник в детский сад в поселке Вешкайма, где ранил женщину, застрелил еще одну сотрудницу детского сада и двух малышей.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа. Отсутствие охраны позволило ему беспрепятственно проникнуть в здание. Ахтямов сначала застрелил воспитательницу Ольгу Митрофанову, а затем убил двоих детей. Его жертвами стали пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Нянечка Елена Карпова, которая мыла крыльцо и первой заметила стрелка, была ранена в руку.

После этого преступник покончил с собой.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

После произошедшего губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.