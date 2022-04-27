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Мечеть «Кул Шариф» в Казани на время закроют для туристов

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В Казани на несколько часов закроют для туристов мечеть «Кул Шариф», расположенную в кремле. Религиозный объект будет недоступен для гостей города в период с 19:00 воскресенья, 1 мая, до 9:00 понедельника, 2 мая.

Причина ограничения доступа — проведение праздничного намаза внутри мечети в честь праздника Ураза-Байрам. Желающих посетить достопримечательность просят учитывать особенности работы в этот период, пишет Inkazan.ru.

Ураза-Байрам в этом году будут праздновать 2 мая, а Курбан-Байрам — 9 июля. В Казани продлят работу общественного транспорта, проходящего мимо мечетей. Автобусы и троллейбусы начнут курсировать с 5:00.

ИА «Татар-информ» уточняет, что, по решению Духовного Управления Мусульман республики, праздничные мероприятия в честь Ураза-Байрам начнутся в мечетях Казани в 6:30 с чтения Корана. Правоохранительные органы примут меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих.

Ранее сообщалось, что в Казани к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, которое отмечается в этом году, начали создавать рукописный Коран. Его планируют завершить через три года. Первую суру священной книги «Фатиха» начертали на холсте в мечети «Кул Шариф». Основным автором проекта является казанский каллиграф Артур Писаренко.

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