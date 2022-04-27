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Захарова указала на манипулирование Киевом ситуацией на «Азовстали»

Захарова: Киев манипулирует ситуацией на «Азовстали» в своих интересах
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Киевский режим не хочет, чтобы люди, находящиеся на территории предприятия «Азовсталь», вышли, власти намерены манипулировать ситуацией в своих интересах. Об этом 27 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счет использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», — отметила она в эфире радио Sputnik.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский воспринимает ситуацию с заводом «козырем в руке». Он считает, что надо иметь некий страшный козырь, добавила Захарова.

Как полагает дипломат, политик думает, что можно «разыгрывать его вечно».

26 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Эта тема станет предметом диалога Минобороны РФ и ООН.

В тот же день состоялась встреча генсека ООН Антонию Гутерриша с Путиным. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы не действующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

25 апреля корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал об обстановке в Мариуполе. По его словам, российские военные вместе с властями и силами Донецкой Народной Республики (ДНР) помогают городу вернуться к мирной жизни. Жители сказали, что проблем с гуманитарной помощью нет.

22 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России об освобождении Мариуполя. Однако на мариупольском комбинате «Азовсталь» в окружении сил РФ и ДНР продолжают находиться 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Киев утверждает, что на территории предприятия есть мирные жители.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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