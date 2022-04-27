«Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию с 27 апреля

Российская компания «Газпром» официально уведомила «Булгаргаз» о прекращении поставок газа с 27 апреля. Об этом сообщило Минэнерго Болгарии во вторник, 26 апреля.

Отмечается, что болгарская сторона выполнила свои обязательства и произвела платежи своевременно, «строго и в соответствии с его пунктами».

В Минэнерго страны подчеркнули, что, по мнению «Булгаргаза», двухэтапный порядок оплаты, предложенный Москвой, не соответствует действующему до конца этого года контракту и, кроме того, создает «значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны», отмечает телеканал «360».

Минэнерго, БЭХ, «Булгаргаз» и «Булгартрансгаз» предприняли шаги по альтернативным договоренностям о поставке газа и решении проблем, пишет НСН. Ограничений на потребление газа в Болгарии в настоящее время не предусмотрено. По словам официального представителя правительства страны Лены Бориславовой, риска для энергобезопасности страны нет.

В марте власти Болгарии заявили, что не планируют продлевать контракт с «Газпромом». Действующий договор Болгарии с компанией истекает 31 декабря 2022 года, пишет RT.

Как напоминает телеканал «Звезда», 26 апреля польский концерн PGNiG сообщил, что «Газпром» уведомил об остановке поставок газа с 27 апреля. Тогда же в польской компании заявили, что не намерены оплачивать поставки российского газа в рублях. Как отмечает Pravda.Ru, в связи с прекращением поставок газа министерство энергетики Польши созывает кризисный штаб.

Также 26 апреля МВД Польши опубликовало первый санкционный список физических и юридических лиц из России, в который вошли «Газпром», НОВАТЭК, КамАЗ, «Лаборатория Касперского», Wildberries, отмечает «Ридус».

Сайт aif.ru напоминает, что 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий недружественные страны оплачивать российский газ в рублях. Теперь они должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на рублевые счета импортеров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ может найти других покупателей газа, если западные страны откажутся от его поставок.

В свою очередь страны-члены «большой семерки» и ЕС призвали местные компании не принимать счета в рублях за соответствующие поставки, уточняет сайт kp.ru.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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