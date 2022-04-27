Прямой эфир

На Алтае суд приостановил работу объектов нефтебазы

На Алтае приостановили работу объектов нефтебазы из-за нарушения требований безопасности
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алтайском крае суд на три месяца приостановил эксплуатацию объектов нефтебазы ООО «Сибирский барель» в связи с нарушением требований промышленной безопасности. Об этом сообщает в среду, 27 апреля, региональное управление Ростехнадзора.

Научный акцент: как нефтяная отрасль переходит на цифровые технологии
К концу 2021 года доля России в цифровых продуктах для разведки и добычи углеводородов может вырасти до 6–7%, считают эксперты

«Суд приостановил эксплуатацию площадки производства по переработке углеводородного сырья и резервуара, входящего в состав площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, сроком на 90 суток», — говорится в сообщении.

В ходе проверки Ростехнадзор выявил целый ряд нарушений. На предприятии не было обеспечено проведение экспертизы технических устройств, не определен срок службы резервуара, а также отсутствовал паспорт на технологический трубопровод.

В надзорном ведомстве добавили, что площадки нефтебазы относятся к производственным объектам III класса опасности, и выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья работников из-за риска возникновения аварий.

В отношении ООО «Сибирский барель» составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в апреле Ростехнадзор совместно с районной администрацией проверил соблюдение требований безопасности на строительных площадках, где используются башенные краны, в Заволжском районе Ульяновска. Специалисты проверили стройплощадки ЖК «Сиреневый», «Дивный сад», «Юла» и «Центрополис» на предмет состояния кранов, подъемных механизмов, приборов безопасности и наличия документов, разрешающих их эксплуатацию. Отмечалось, что башенные краны находились в удовлетворительном состоянии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022