На Алтае суд приостановил работу объектов нефтебазы

В Алтайском крае суд на три месяца приостановил эксплуатацию объектов нефтебазы ООО «Сибирский барель» в связи с нарушением требований промышленной безопасности. Об этом сообщает в среду, 27 апреля, региональное управление Ростехнадзора.

«Суд приостановил эксплуатацию площадки производства по переработке углеводородного сырья и резервуара, входящего в состав площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, сроком на 90 суток», — говорится в сообщении.

В ходе проверки Ростехнадзор выявил целый ряд нарушений. На предприятии не было обеспечено проведение экспертизы технических устройств, не определен срок службы резервуара, а также отсутствовал паспорт на технологический трубопровод.

В надзорном ведомстве добавили, что площадки нефтебазы относятся к производственным объектам III класса опасности, и выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья работников из-за риска возникновения аварий.

В отношении ООО «Сибирский барель» составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в апреле Ростехнадзор совместно с районной администрацией проверил соблюдение требований безопасности на строительных площадках, где используются башенные краны, в Заволжском районе Ульяновска. Специалисты проверили стройплощадки ЖК «Сиреневый», «Дивный сад», «Юла» и «Центрополис» на предмет состояния кранов, подъемных механизмов, приборов безопасности и наличия документов, разрешающих их эксплуатацию. Отмечалось, что башенные краны находились в удовлетворительном состоянии.