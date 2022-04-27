Израиль сообщил о контртеррористической операции в палестинском Дженине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 27 апреля, начала контртеррористическую операцию в крупном палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В последние несколько часов солдаты Армии обороны Израиля осуществляют контртеррористическую деятельность в городе Дженин», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о многократных перестрелках израильских силовиков с вооруженными палестинцами во время рейдов.

14 апреля стало известно, что Армия обороны Израиля задержала 18 человек в рамках контртеррористической операции. Отмечается, что в одном из поселений в районе Западного берега реки Иордан вспыхнул бунт: участники беспорядков использовали самодельные взрывные устройства и открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛ.

Накануне при столкновениях с военными Израиля погиб 14-летний палестинский подросток. Инцидент произошел в районе Хусан к западу от Вифлеема.

7 апреля произошел теракт в центре Тель-Авива, в результате которого погибли два человека, 13 получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии.

Ранее, 4 апреля, стало известно о 19 пострадавших палестинцах, которые получили ранения в ходе вооруженного противостояния с ВС Израиля в одном из районов Восточного Иерусалима.

31 марта Армия обороны Израиля сообщила о переброске дополнительных военных формирований на Западный берег реки Иордан для урегулирования ситуации после серии терактов.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.