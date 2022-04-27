В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки три раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по населенному пункту Первомайск и населенному пункту Ирмино с применением артиллерийских орудий калибра 122 мм (22 снаряда) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что жительница поселка Калиново под Луганском скончалась во время обстрела со стороны ВСУ, еще трое мирных жителей получили ранения.

В этот же день сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты Первомайск и Золотое-5 в ЛНР.

До этого, 23 апреля, украинские войска два раза обстреляли Первомайск и Новоайдар в ЛНР.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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