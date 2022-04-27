Порядка 150 км дорог отремонтируют в Тюменской области в 2022 году

В Тюменской области стартовал сезон дорожных работ. До конца 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе отремонтируют порядка 150 км покрытия.

Один из самых протяженных участков, которые предстоит привести в порядок, находится на обходе Тюмени. Рабочим предстоит заменить 8 км покрытия между Тобольском и Велижанским трактами. У участка большая интенсивность движения, и за время эксплуатации на нем образовались колея и поперечные трещины.

Замдиректора по производству ДРСУ Игорь Тыщенко рассказал megatyumen.ru, что до конца недели планируется завершить работы по фрезерованию участка. Процесс будет идти круглосуточно. Устройство верхних слоев асфальтобетонного покрытия планируют завершить до середины мая.

Подрядчики по основным объектам, которые ждет реконструкция, уже определены. Все 22 района Тюменской области в этом году будут охвачены ремонтными работами, рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию дорог регионального управления автомобильных дорог Алексей Живодеров.

Также впервые в рамках нацпроекта в Тюменской области проведут ремонт двух развязок в обход Тюмени. Демонтаж верхнего слоя на развязке по Московскому тракту уже начался. После завершения работ начнется ремонт путепровода через Червишевский тракт.

Сезон дорожных работ планируют завершить к середине октября. Однако на федеральных трассах некоторые работы будут продолжаться в ноябре и декабре, уточняет «Наш город».

Ранее сообщалось, что на территории Тюменской области в этом году намерены привести в порядок свыше 450 км автодорог. Из них 100 км отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще 350 км приведут в порядок дополнительно.