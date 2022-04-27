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Воробьев призвал обеспечить занятия массовым спортом в регионе без ограничений

Губернатор Подмосковья Воробьев призвал обеспечить занятия массовым спортом в регионе без ограничений
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что одной из задач региональных властей является обеспечение занятий массовым спортом без каких-либо ограничений для всех желающих. Об этом 28 апреля сообщается на сайте правительства региона.

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Для решения этих задач власти разработали и запустили единую платформу о занятиях спортом.

Как рассказал Воробьев на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, платформу начали внедрять с апреля текущего года.

«Сделали ее наши ребята, наши программисты. Цель ее — обеспечить максимально удобной и доступной информацией всех, кто хочет заниматься активностями», — пояснил губернатор.

По словам Воробьева, на портале действуют пять разделов: «Спортивные объекты», «Секции и тренировки», «События», «Маршруты» и «Тренеры». Желающие заняться спортом смогут найти информацию о работе спортивных секций, ознакомиться со списком работающих в регионе тренеров, изучить беговые маршруты.

«Мы создали портал sport.mosreg.ru, с его помощью каждый житель может узнать, где неподалеку от его дома можно заняться спортом. На нем уже зарегистрировались 90 тыс. спортсменов, почти 80 тыс. родителей и все 3,6 тыс. тренеров Подмосковья», — приводит слова губернатора РИАМО.

Воробьев рассказал, что на сайте собраны все муниципальные и региональные спортивные объекты — их 500. При этом до конца мая в систему внесут школьные кружки и секции. Летом будут включены и частные объекты — фитнес-клубы, бассейны и т.д.

Губернатор подчеркнул, что проект уже показал свою большую востребованность у жителей, когда можно выбрать нужные тебе услуги, секции и тренировки онлайн — это очень удобно, экономит время, отмечает телеканал «360».

30 марта Воробьев назвал главные принципы развития массового спорта. Первым принципом, по его словам, является доступность. Вторым — добровольность. Третьим принципом Воробьев назвал организацию. В качестве примера он привел работу тренеров, которые могут увлечь тысячи ребят. Еще один принцип — информированность и маркетинг. Пятым принципом Воробьев отметил мотивацию.

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