Глава Пентагона Остин заявил о невозможности ядерной войны из-за кризиса на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о невозможности ядерной войны из-за кризиса на Украине. Такое мнение во вторник, 26 апреля, он выразил в интервью Fox News.

«Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось. Но у Украины есть право защищать себя, и мы продолжим оказывать ей поддержку», — подчеркнул он.

Однако, по словам главы Пентагона, США смогут защитить себя в случае ядерной войны. Он отметил, что американский лидер Джо Байден чувствует уверенность не только в способности страны обезопасить себя, но и в способности министра «предложить список возможностей и дать президенту адекватный выбор».

Также Остин назвал опасными высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о вероятности ядерной войны. Он считает, что подобная риторика не способствует урегулированию конфликта на Украине. Остин напомнил, что в ядерной войне никто не может выиграть.

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России. При этом он отметил, что опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

23 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов назвал абсурдным высказывание директора ЦРУ Уильяма Бернса о якобы возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Украине.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможном использовании Россией ядерного оружия на Украине.

Накануне Лавров напомнил, что возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса не рассматривается. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорилось о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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