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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что в регионе загорелся склад боеприпасов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад боеприпасов. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 27 апреля.

Он уточнил, что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. Губернатор отметил, что среди мирного населения никто не пострадал, отмечает RT. Также не зафиксировали разрушения жилых построек и домов, пишет НСН.

Ранее Гладков писал, что около 03:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв, пишет сайт kp.ru. Он добавил, что во время отправки сообщения услышал еще три взрыва.

Ранее власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Изначально он действовал с 11 до 25 апреля. Теперь «желтый» уровень продлится до 10 мая. Также в регионе запретили запускать фейерверки, петарды и салюты, отмечает телеканал «360».

До этого, 1 апреля, пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. По словам губернатора, жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в более безопасное место.

29 марта сообщалось, что в результате взрыва в районе села Красный Октябрь Белгородской области пострадали четверо военнослужащих, они госпитализированы. Как уточнил позднее Гладков, взрыв, по предварительным данным, произошел из-за пожара на складе боеприпасов. Губернатор отметил, что в результате инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

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