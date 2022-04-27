Открытое горение на складе боеприпасов под Белгородом ликвидировано

Открытое горение пожара на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка ликвидировано, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что повреждений жилых построек и домов также не зафиксировано.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад боеприпасов.

Накануне стало известно, что село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Пострадавших среди мирного населения нет.

До этого, 25 апреля, село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Отмечалось, что повреждены жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее, 19 апреля, Гладков заявил, что украинские военные обстреляли еще одно село в Белгородской области. После атаки ВСУ в Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. От села до границы с Украиной — около 10 км.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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