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Visa понесла убытки в размере $60 млн после приостановки деятельности в России

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Компания Visa из-за приостановки деятельности в России понесла убытки в размере $60 млн. Об этом сообщается в отчете Visa за второй квартал 2022 финансового года, опубликованном 26 апреля.

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В компании отметили, что за минувший трех- и шестимесячный периоды Visa «понесла административные убытки в размере $35 млн в результате деконсолидации дочернего предприятия в России», уточняет сайт kp.ru. Также компания потратила $25 млн, оказывая поддержку персоналу компании в России и на Украине, отмечает телеканал «Звезда».

В отчете также сказано, что за последние шесть месяцев Visa получала лишь 4% своей выручки в результате деятельности в России, пишет НСН.

За трехмесячный период, завершившийся 31 марта, выручка компании в общей сложности составила $7,2 млрд и увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чистая прибыль Visa составила $3,6 млрд и также выросла в годовом исчислении на 21%.

Говоря об убытках компании, в Visa также рассказали, что в 2022 году она понесла убытки от инвестиций в акционерный капитал в размере $127 млн, а также $40 млн от амортизации приобретенных нематериальных активов и единовременных затрат, связанных с приобретением.

5 марта сообщалось, что платежная система Visa работает над прекращением транзакций в России. Причиной стало начало проведения спецоперации. Как уточнила Visa в отчете, компания больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности, отмечает телеканал «360». Тогда же в компании пояснили, что карты Visa, выпущенные в РФ, не будут работать за пределами страны, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России, пишет «Москва 24».

6 марта в ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране, напоминает RT.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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