ООН: Путин одобрил участие МККК в эвакуации мирного населения с «Азовстали»

Президент РФ Владимир Путин одобрил участие Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали» в Мариуполе. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик по итогам встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с российским лидером.

«Генеральный секретарь встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве сегодня во второй половине дня. Президент согласился, в принципе, с привлечением Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе», — сказал Дюжаррик.

Также в ходе беседы президент РФ рассказал генсеку ООН, что сдавшиеся в плен в Мариуполе украинские военные содержатся в нормальных условиях, а раненым оказывается полноценная медицинская помощь. Кроме того предложил Гутерришу лично посмотреть условия содержания пленных.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерство обороны России проведут дальнейшие обсуждения в развитие встреч Гутерриша в Москве, заключил Дюжаррик.

24 апреля глава ДНР рассказал, что ситуация в Мариуполе пока еще остается сложной из-за «Азовстали», который стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела). В городе еще находятся костяк неонацистов и иностранные наемники.

21 апреля Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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