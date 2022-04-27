Форвард «Рейнджерс» Панарин получил травму в игре против «Каролины»

Журналист USA Today Винс Меркольяно сообщил, что россиянин, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин 26 апреля получил травму во время матча против «Каролины Харрикейнз».

Как написал журналист в Twitter, российский хоккеист получил повреждение верхней части тела, из-за чего далее не смог продолжать игру.

Кроме того, травму получил его одноклубник Эндрю Копп. У него оказалась повреждена нижняя часть тела. Оба хоккеиста покинули площадку во втором периоде.

В результате 27 апреля «Рейнджерс» уступили «Каролине» со счетом 3:4. В составе победителей отличились Винсент Трочек (28-я минута), Джордан Мартинук (34), Теуво Терявяйнен (39), Себастьян Ахо (41), у проигравших шайбы забросили Крис Крайдер (37), Джейкоб Труба (54), Алексис Лафрьенье (59).

«Каролина» и «Рейнджерс» занимают первое и второе места в таблице Столичного дивизиона, обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф. «Каролина» благодаря победе выиграла Столичный дивизион. На счету команды 114 очков за 81 матч, тогда как в активе ее соперника — 108 очков после 80 игр.

Участники разных видов спорта часто травмируются в процессе игры.

Так, 6 марта, защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга и перелом носа в матче против ФК «Нижний Новгород» 20-го тура чемпионата России. Игра ЦСКА с «Нижним Новгородом» состоялась в субботу на «ВЭБ-Арене» в Москве.

До этого, 22 января, полузащитник ФК «Аталанта» и игрок сборной РФ Алексей Миранчук получил травму на 70-й минуте матча 23-го тура чемпионата Италии против «Лацио».