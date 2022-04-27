Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве с 28 апреля

Заморозки ночью и солнечная погода днем прогнозируются в Москве и Подмосковье с четверга, 28 апреля. О погоде в конце апреля – начале мая рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Москва с четверга оказывается в зоне влияния циклона: давление повысится, будет прохладно, зато переменная облачность и много солнца», — сообщил синоптик.

При этом, по его словам, температура в московском регионе будет ниже нормы на четыре градуса. Так, уточнил Вильфанд, похолодание принесет в регион ночные заморозки. В ночь на четверг температура будет опускаться до -1 градуса, на пятницу — до -4 градусов мороза, на субботу и воскресенье — до 2 градусов мороза.

Температурный фон днем с четверга по воскресенье прогнозируется в диапазоне +6…+12 градусов, заключил метеоролог.

Согласно сообщению Гидрометцентра России, в среду, 27 апреля, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице температура воздуха составит +10…+12 градусов, однако уже в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -1 градуса.

25 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала москвичам потепление до +19 градусов в первой половине текущей недели. При этом характер погоды в столице начнет меняться в четверг, 28 апреля осадков не ожидается, но ночью заметно похолодает.