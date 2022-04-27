Минобороны показало захваченное в ходе спецоперации вооружение ВСУ

Вооружение украинских военных и националистических подразделений, которые они в спешке оставляют при отступлении, переходит на баланс Вооруженных сил России (ВС РФ). Минобороны РФ показало кадры захваченного российскими военными полевого склада с так называемыми трофеями.

Отмечается, что среди образцов находятся в основном вооружения, которые были оставлены ВСУ и националистическими группировками при отступлении на территории Луганской Народной Республики.

Среди трофеев присутствуют как советские образцы, так и современные образцы противотанковых управляемых ракет и переносных зенитных ракетных комплексов стран Североатлантического альянса.

«В основном это советское вооружение, также вооружение Javelin, NLAW, образцы противотанковой управляемой ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, различное стрелковое вооружение иностранного производства. В данный момент чаще всего привозят противотанковые управляемые ракеты стран НАТО», — рассказал начальник слада вооружения Максим.

Уточняется, что всего в захваченном полевом складе было обнаружено около одной тысячи единиц вооружения и боеприпасов к ним.

25 апреля Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ уничтожили базу хранения и ремонта техники ВСУ. Отступая подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике, передала пресс-служба министерства, добавили в оборонном ведомстве.

Так, среди захваченных объектов радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» и зенитная самоходная установка «Шилка», рассказал начальник автомобильной службы.

Ранее в тот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал трофеи и документы, оставленные сбежавшим из села Бугаевка в Харьковской области членом «Правого сектора» (запрещенная организация в РФ), а также оставленную украинскими радикалами самоходную артиллерийскую установку (САУ).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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