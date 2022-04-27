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Минобороны показало захваченное в ходе спецоперации вооружение ВСУ

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Вооружение украинских военных и националистических подразделений, которые они в спешке оставляют при отступлении, переходит на баланс Вооруженных сил России (ВС РФ). Минобороны РФ показало кадры захваченного российскими военными полевого склада с так называемыми трофеями.

Отмечается, что среди образцов находятся в основном вооружения, которые были оставлены ВСУ и националистическими группировками при отступлении на территории Луганской Народной Республики.

Среди трофеев присутствуют как советские образцы, так и современные образцы противотанковых управляемых ракет и переносных зенитных ракетных комплексов стран Североатлантического альянса.

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«В основном это советское вооружение, также вооружение Javelin, NLAW, образцы противотанковой управляемой ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, различное стрелковое вооружение иностранного производства. В данный момент чаще всего привозят противотанковые управляемые ракеты стран НАТО», — рассказал начальник слада вооружения Максим.

Уточняется, что всего в захваченном полевом складе было обнаружено около одной тысячи единиц вооружения и боеприпасов к ним.

25 апреля Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ уничтожили базу хранения и ремонта техники ВСУ. Отступая подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике, передала пресс-служба министерства, добавили в оборонном ведомстве.

Так, среди захваченных объектов радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» и зенитная самоходная установка «Шилка», рассказал начальник автомобильной службы.

Ранее в тот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал трофеи и документы, оставленные сбежавшим из села Бугаевка в Харьковской области членом «Правого сектора» (запрещенная организация в РФ), а также оставленную украинскими радикалами самоходную артиллерийскую установку (САУ).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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