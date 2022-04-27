Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о шести «сотрудниках ГРУ»

Соединенные Штаты объявили награду в размере до $10 млн за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки, которые подозреваются Вашингтоном в причастности к кибератаке с применением вируса NotPetya в 2017 году. Об этом сообщает во вторник, 26 апреля, Госдепартамент США.

«Rewards for Justice (программа Госдепартамента США — Ред.) ищет информацию о шести офицерах Главного разведывательного управления [ГРУ, сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России] на предмет их роли в преступном сговоре, связанном с вредоносной кибердеятельностью, затрагивающей критически важную инфраструктуру США», — говорится в заявлении.

Уточняется, что разыскиваются люди, которые, предположительно, ответственны за заражение компьютеров больниц и других медицинских учреждений в западной Пенсильвании, а также крупного американского фармацевтического производителя и других организаций частного сектора США вредоносным ПО, известного как NotPetya, 27 июня 2017 года.

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