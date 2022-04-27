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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 апреля

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В среду, 27 апреля, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +10…+12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 747–753 мм ртутного столба.

25 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала москвичам потепление до +19 градусов в первой половине текущей недели.

При этом характер погоды в столице начнет меняться в четверг, 28 апреля осадков не ожидается, но ночью заметно похолодает, температура воздуха составит +1…+3 градуса, а местами до –1 градуса, а днем — +7…+9 градусов.

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