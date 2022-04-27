Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 апреля
В среду, 27 апреля, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Днем в Москве температура воздуха составит +10…+12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.
Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы до 15 м/c.
Атмосферное давление составит 747–753 мм ртутного столба.
25 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала москвичам потепление до +19 градусов в первой половине текущей недели.
При этом характер погоды в столице начнет меняться в четверг, 28 апреля осадков не ожидается, но ночью заметно похолодает, температура воздуха составит +1…+3 градуса, а местами до –1 градуса, а днем — +7…+9 градусов.