Эксперт спрогнозировал поведение Польши в отношении газа из РФ зимой

Польша может захотеть вновь получать российский газ с наступлением первых холодов. Соответствующее мнение высказал 27 апреля в разговоре с «Известиями» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он отметил, что отключение произойдет по газопроводу «Ямал-Европа», именно по нему Польша получала газ. В настоящее время газовые хранилища в стране заполнены примерно на 76%, этого хватит на какое-то время, однако с наступлением зимних холодов Варшаве неизменно придется искать замену российскому газу.

«Ситуация с газом прямо пропорциональна температуре на улице. Чем ниже температура, тем более сговорчивее становятся потребители. Они будут пытаться найти газ, чтобы закрыть эту дырку. В прошлом году «Газпром» поставил около 9 млрд кубометров в Польшу. Им нужно будет где-то найти эти 9 млрд. Но есть и другой вариант для Польши — одуматься и согласиться на те условия, на которые уже согласились другие страны», — сказал аналитик.

Пикин подчеркнул, что в последний год Польша преимущественно реверсом брала газ из Германии, также у страны есть контракты с Норвегией, США.

«Поэтому сейчас, скорее всего, они будут использовать те же механизмы. У них есть контракт на поставку сжиженного газа из США, но он поставляется по всему миру, поэтому там нет жесткой привязки к Польши. Основные надежды на реверс из Германии», — уточнил эксперт.

Ранее в этот день аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Польша выбрала удобный момент для того, чтобы прекратить покупку российского газа.

26 апреля польские компании PGNiG и Gaz-System заявили о получении от «Газпрома» информации о полной остановке поставок газа в республику с 27 апреля. В компаниях, при этом, указали, что настоящее время все поставки потребителям осуществляются в соответствии с их спросом, ситуация находится под контролем, страна готова к различным сценариям.

В то же время представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Польша должна совершить оплату за поставки энергоносителей в соответствии с новым порядком платежей. Таким образом, он не подтвердил остановку поставок газа в страну.

Позицию Польши по поводы оплаты за российский газ в рублях озвучил во вторник уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, Варшава готова к возможным рискам, вызванным отказом от оплаты российского газа рублями.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, который побеседовал с «Известиями» 27 апреля, Польша выбирает удобный момент для того, чтобы прекратить покупку российского газа. Он отметил, что действующий контракт на поставки газа из РФ в Польшу заканчивается 31 декабря, в то же время сейчас, когда отопительный сезон окончен, «потребление газа в Польше уменьшилось и им будет достаточно того газа, который они покупают через СПГ-терминал».

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Глава государства подчеркнул, что все иностранные потребители должны иметь возможность проводить необходимые операции.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.