Режиссер «Белфаста» Кеннет Брана рассказал об актуальности фильма

Режиссер фильма «Белфаст» Кеннет Брана рассказал «Известям» о том, как шла работа над картиной о волнениях в Северной Ирландии в 1970-е и почему эта картина актуальна в 2022 году.

Российская премьера одной из главных картин уходящего сезона — «Белфаст» — отложена на неопределенное время. К счастью, фильм доступен на мировых онлайн-платформах, а в США он и вовсе самый популярный релиз года на стриминге.

Его создатель Кеннет Брана объяснил «Известиям», насколько личным получился этот рассказ о противостоянии североирландских католиков, протестантов и британских войск в Белфасте на рубеже 1960–1970-х годов и почему люди не делают выводы из кровопролитных конфликтов.

«Мне кажется, этот фильм особенно актуален сегодня для России, для Украины. Тоже происходят трагические события, тоже есть мальчики, которые оказываются в их эпицентре, что-то видят, запоминают, воспитываются на этом. Как думаете, почему кризисы, подобные противостоянию в Северной Ирландии, ничему не учат человечество?» — задался вопросом режиссер фильма.

По его словам, урок, который миру преподали события в Белфасте, не усвоен.

«Этот урок посвящен совсем не новым, но очень труднодостижимым вещам. Среди них — толерантность, уважение, взаимопонимание, способность принять противоположную точку зрения без агрессии. Собственно, и история, которую мы рассказываем в «Белфасте», — это тоже некий урок, вернее, напоминание о том, о чем слишком многие забыли. А мы хотим, чтобы вспомнили», — подчеркнул Брана.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Урок, который нам преподали события в Белфасте, не усвоен»