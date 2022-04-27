Курдские бойцы и военные США подорвались на мине на востоке Сирии

В поселке на границе сирийских провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор на мине подорвались бойцы курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) и военные США, есть раненые. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство (САНА).

Отмечается, что совместный патруль курдов и военнослужащих США перемещался по обочине дороги, где было установлено взрывное устройство.

По информации телеканала «Аль-Маядин», пострадали также американские военные. Командование западной коалиции во главе с США пока не прокомментировало ситуацию.

Уточняется, что бойцы СДС, как правило, сопровождают американских военных в Хасеке и Дейр-эз-Зоре.

В конце января министерство иностранных дел Сирии в очередной раз потребовало вывести военный контингент Соединенных Штатов с северо-востока страны. Сообщалось, что просьба прозвучала на фоне попытки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ) захватить тюрьму в городе Хасеке.

Согласно заявлению Дамаска, действия формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) и авиации США привели к разрушениям объектов инфраструктуры в провинции Хасеке.

5 декабря, взрывы прозвучали на американской базе на границе Сирии и Ирака. Отмечается, что несколько взрывов были слышны на территории самой базы в районе Ат-Танф восточнее города Хомс.

В октябре база США и западной коалиции также была обстреляна. Удары по жилым домам и военным казармам были нанесены пятью БПЛА.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН. Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.