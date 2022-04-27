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Более 40 российских компаний подпадают под процедуру делистинга

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Требование о делистинге ценных бумаг российских эмитентов с зарубежных бирж, коснется более 40 компаний, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

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В ведомстве уточнили: нововведение распространяется на всех российских эмитентов, чьи акции под депозитарными расписками обращаются за пределами страны, кроме тех, в отношении которых будет принято решение о сохранении листинга, уточнили в ведомстве.

Запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов начинает действовать с 27 апреля текущего года. Соответствующие изменения закона «Об акционерных обществах» были инициированы после того, как в марте стоимость бумаг некоторых отечественных корпораций на Лондонской фондовой бирже упала на 90% и более.

В результате, компаниям, подпадающим под действие закона, должны провести процедуру делистинга, с 27 апреля по 5 мая расторгнув договоры о размещении своих бумаг на зарубежных биржах. Речь идет о расписках компаний, зарегистрированных в России: Сбербанке, Газпроме, Роснефти, «Фосагро» и других.

У компаний-эмитентов есть возможность сохранить программы депозитарных расписок. Для этого они должны подать специальное прошение в Минфин.

Сохранить листинг, наверняка, хотели бы все эмитенты, оценил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин: однако это в большей степени актуально для компаний, которые ориентированы на экспорт и интегрированы в международную торговлю. В нынешних условиях большинство компаний пройдут процедуру делистинга, ожидает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

По оценкам экспертов, делистинг закроет для компаний доступ к иностранному капиталу, однако в долгосрочной перспективе увеличит число акций в обращении и повысит ликвидность локального рынка.

Подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Бумаги ближнему: более 40 компаний обяжут уйти с зарубежных бирж

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