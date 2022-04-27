Эксперт заявил о выборе Польшей удобного момента для отказа от газа РФ

Польша выбирает удобный момент для того, чтобы прекратить покупку российского газа. Такое мнение в среду, 27 апреля, выразил в разговоре с «Известиями» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Контракт у них заканчивается 31 декабря, просто они получается раньше его разрывают на несколько месяцев. Сейчас уже окончен отопительный сезон, поэтому ежесуточное потребление газа в Польше уменьшилось и им будет достаточно того газа, который они покупают через СПГ-терминал», — сказал он.

Эксперт добавил, что они в основном берут СПГ из Катара и США.

Он считает, что Польша может использовать газопровод Ямал-Европа «в реверсном режиме», то есть покупать российский газ из Германии.

Юшков подчеркнул, что на территорию ФРГ газ в достаточном объеме поступает через газопровод «Северный поток – 1».

«Они могут покупать газ через посредников, то есть в этом плане они застрахованы от дефицита», — отметил он.

При этом аналитик предположил, что у Германии может не быть излишков газа. В таком случае Польша будет делать ставку на то, что в октябре у них должен быть запущен газопровод «Baltic Pipe» из Норвегии, который имеет мощность 10 млрд куб. м.

«Но там другая проблема. Норвегия под него не увеличивает специально объем добычи, а сам газопровод начинается не на месторождении, а в середине другого газопровода», — сказал он.

По его словам, поляки нашли, чем заполнить новую трубу только на 3 млрд куб. м. Специалист пояснил, что Польша может вынудить Германию закупать газ у России, а не сократить поставки.

Накануне польские компании PGNiG и Gaz-System заявили о получении от «Газпрома» информации о полной остановке поставок газа в республику с 27 апреля.

PGNiG и оператор польской сети газопроводов Gaz-System пояснили, что в настоящее время все поставки потребителям осуществляются в соответствии с их спросом. Они отметили, что контролируют ситуацию и готовятся к различным сценариям.

При этом представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что «Газпром» не подтверждает остановку поставок газа в Польшу. По его словам, на данный момент власти Польши обязаны выплатить за поставки энергоносителей в соответствии с новым порядком платежей.

Тогда же уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Политик отметил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ. После этого портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG сообщил о приостановке поставок российского газа в Польшу.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» выразил уверенность, что прожить без газа из РФ Польше будет нелегко. По его словам, несмотря на то что в этой стране неплохо заполнены газохранилища, промышленность, особенно химическая, потребляет много голубого топлива — например, предприятие Grupa Azoty S.A., производящее азотные удобрения на основе газа. При этом газопровод Baltic Pipe будет готов только к концу года.

Действующий контракт на поставку российского газа в Польшу «Газпром» и PGNiG подписали еще в 1996 году. Соглашение предусматривает ежегодную поставку не менее 8,7 млрд куб. м газа. Потребление страны составляет 14 млрд куб. м.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Так, 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Кроме того, санкции коснулись сферы высоких технологий и энергетики.

В качестве одной из ответных мер президент России Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам, в том числе всем членам ЕС, в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.