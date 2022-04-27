Почти у каждого пятого вкладчика пять и более депозитов

Россияне снова начали «дробить» сбережения, которые размещают на вкладах. Такую тенденцию отметила в своем исследовании платформа «Финуслуги» (проект Мосбиржи).

В марте 2022-го среднее количество вкладов на одного клиента увеличилось по сравнению с прошлым годом почти в 1,5 раза. Если в 2021 году в среднем на одного человека приходилось 1,3 вклада, то в марте 2022-го этот показатель достиг 2,5 (в среднем по году — 1,7).

Согласно более подробным данным, люди, которые имеют один вклад, сейчас составляют менее 40% (38,6%). Большинство же у «многостаночников». На тех, кто открыл два депозита приходится 23,6%, три — 11,2%, четыре — 7,9%. При этом почти у каждого пятого (18,7%) пять и более вкладов. В эту группу входят и те люди, которые несколько раз переоткрывали вклады, отметили в «Финуслугах».

«Стратегия портфеля депозитов особенно актуальна в периоды изменений рыночных ставок. В таких условиях людям важно иметь возможность оперативно и гибко управлять своими средствами», — прокомментировал управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин.

Он пояснил: люди открывают несколько вкладов с разными сроками под максимальные ставки на три, шесть и двенадцать месяцев, чтобы повысить доходность размещения.

Действительно, после внеочередного и резкого повышения ключевой ставки до 20% многие банки в марте запустили депозиты с обещанной доходностью в те же 20% и даже выше. Правда, аттракцион невиданной щедрости распространили только на срок три месяца, а привлечение на полгода и год в такие проценты уже не оценивали.

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