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Бизнес РФ может в 1,5 раза нарастить выпуск средств гигиены

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Российские производители средств гигиены могут в полтора раза увеличить производство для замещения импортных брендов — Zewa, Libresse, Always и других. На такой результат рассчитывают в ФРП, который начал прием заявок на льготные займы компаниям, в том числе производителями гигиенических средств, заявили «Известиям» в фонде.

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В организации планируют выделить на это 1,5 млрд рублей.

Как сообщили в ФРП, фонд уже одобрил займы 399 млн рублей компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), 70 млн — «Ульяновскому бумажному комбинату» («Русская бумага») и 13,9 млн — «ПК Снежинка» (бренды «Мягкоff», «Свежесть»). Предполагается, что перечисленные организации нарастят выпуск туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.

Часть производителей рассчитывают увеличить выпуск продукции за счет займов, полученных и инвестированных в оборудование еще до обострения экономической ситуации. Например, компания «Хайдженик» (бренды Ola! и Tereza Lady) планирует нарастить объемы изготовления женских прокладок на 64%, сообщил ее гендиректор Михаил Срапионов.

«В конце мая предприятие откроет новую линию по выпуску прокладок мощностью 300 млн единиц в год. На создание нового производства компания в 2020 году получила от ФРП льготный заем в размере 123 млн рублей. Ранее предприятие изготавливало продукцию в Бельгии», — рассказал он.

За счет ранее привлеченного финансирования компания «Бумфа Групп» (бренды Premial, Amra, Relux) увеличит объемы изготовления ватных дисков на 44% — до 12,2 млн штук и ватных палочек — на 60%, до 6,6 млн единиц в год. В 2022 году ФРП одобрил компании еще один займ — на 89,4 млн рублей.

Мера поддержки направлена на повышение импортонезависимости отечественного производства, подчеркнули «Известиям» в Минпромторге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Увеличить чистоту: бизнес РФ может в 1,5 раза нарастить выпуск средств гигиены

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