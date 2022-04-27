Путин предложил показать ООН и МККК условия содержания украинских пленных

Россия может показать представителям Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) условия, в которых содержатся украинские военнопленные. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

«Если есть желание посмотреть представителям Красного Креста, представителям Организации Объединенных Наций, как они [пленные] содержатся, где, как оказывается помощь раненым — пожалуйста, мы готовы это предоставить», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

По словам Путина, всего в плену находятся 1,3 тыс. украинцев. С ними ничего не происходит, уточнил он.

Кроме того, президент РФ на встрече с Гутеррешем рассказал, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Завод «Азовсталь» полностью изолирован, там боевые действия также не ведутся.

Генсек ООН встретился с Путиным во вторник, 26 апреля. В процессе беседы Путин одобрил участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».

Ранее, 24 апреля, глава ДНР рассказал, что ситуация в Мариуполе пока еще остается сложной из-за «Азовстали», который стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела). В городе еще находится костяк неонацистов и иностранные наемники.

21 апреля Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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