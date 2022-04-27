Прямой эфир
Мир
Путин заявил о появлении проблем на Украине после госпереворота в 2014 году
Мир
Минобороны Британии анонсировало поставки Украине ракет Brimstone
Мир
Немецкая партия «Левые» выступила против поставок тяжелых вооружений ВСУ
Мир
Путин заявил о соответствии спецоперации по защите Донбасса Уставу ООН
Мир
Боррель заявил о необходимости реорганизации отношений РФ и ЕС
Мир
«Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию с 27 апреля
Мир
США обеспокоились возможностью скорого создания Ираном ядерного оружия
Мир
Госдепартамент подтвердил посещение Львова дипломатами США
Мир
Сирийские ПВО отражают авиаудары Израиля над Дамаском
Мир
В США заявили о готовности помочь Тайваню на случай угрозы со стороны Пекина
Спорт
Финал Кубка России по футболу пройдет 29 мая в «Лужниках»
Сюжет:

В ООН заявили о согласии Путина на участие МККК в эвакуации с «Азовстали»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин одобрил участие Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных жителей с «Азовстали». Об этом 26 апреля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Заводские настройки: почему был отменен штурм «Азовстали»
Глава государства назвал героями участников операции по освобождению Мариуполя

Дюжаррик уточнил, что в ходе встречи Генеральный секретарь подтвердил позицию ООН по Украине. Собеседники также обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта.

По его словам, российский лидер согласился с тем, чтобы международные организации принимали участие в эвакуации мирных жителей с завода в Мариуполе. Эта тема станет предметом диалога Минобороны РФ и УКГВ ООН.

Генсек ООН встретился с Путиным во вторник, 26 апреля. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

Ранее, 24 апреля, глава ДНР рассказал, что ситуация в Мариуполе пока еще остается сложной из-за «Азовстали», который стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела). В городе еще находится костяк неонацистов и иностранные наемники.

21 апреля Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля, позднее город был полностью блокирован. В настоящее время в Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022