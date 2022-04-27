В ООН заявили о согласии Путина на участие МККК в эвакуации с «Азовстали»

Президент РФ Владимир Путин одобрил участие Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных жителей с «Азовстали». Об этом 26 апреля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик уточнил, что в ходе встречи Генеральный секретарь подтвердил позицию ООН по Украине. Собеседники также обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта.

По его словам, российский лидер согласился с тем, чтобы международные организации принимали участие в эвакуации мирных жителей с завода в Мариуполе. Эта тема станет предметом диалога Минобороны РФ и УКГВ ООН.

Генсек ООН встретился с Путиным во вторник, 26 апреля. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

Ранее, 24 апреля, глава ДНР рассказал, что ситуация в Мариуполе пока еще остается сложной из-за «Азовстали», который стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела). В городе еще находится костяк неонацистов и иностранные наемники.

21 апреля Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля, позднее город был полностью блокирован. В настоящее время в Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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