Известный кинематографист призвал прекратить транзит газа через Украину

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер и сценарист Карен Шахназаров в разговоре с «Известиями» призвал россиян «перестраивать свои мозги», подчеркнув, что идущая спецоперация требует от всех максимального единства и мобилизации усилий.

«Вот Польша, к примеру. Вы посмотрите — они поставляют танки Украине, из этих танков убивают наших солдат. А мы поставляем им, и другим европейцам газ. У меня, как у многих граждан РФ вопрос: зачем мы поставляем газ-то? Вот зачем мы практически бесплатно продолжаем поставлять газ в Европу? Ну, хорошо, если вы не можете полностью прекратить поставки газа, прекратите транзит через территорию Украины, можно же поставить такое условие. Будем использовать только Северный поток. Нынешняя позиция по газу дезорганизует общество», — подчеркнул работник культуры.

Шахназаров призвал перестать воспринимать Украину как «комическое государство» и признать, что она является «серьезной силой». «Самое главное — за этим стоят США, это очевидно», — подчеркнул режиссер.

Шахназаров напомнил, что в истории России случались большие катаклизмы, и резюмировал необходимость победы в спецоперации. Кроме того, гендиректор «Мосфильма» дал прогноз, что США могут наложить санкции на Китай из-за неизбежного конфликта по Тайваню.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

6 апреля польские компании PGNiG и Gaz-System заявили о получении от «Газпрома» информации о полной остановке поставок газа в республику с 27 апреля.