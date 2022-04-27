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Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

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В Министерстве обороны РФ в среду, 27 апреля, рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

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В ведомстве отметили действия старшего лейтенанта Джавада Мамутова, который выполняет задачи по ракетной поддержке наступления Вооруженных сил РФ на позиции украинских радикалов. Действуя в составе батальонно-тактической группы ракетной бригады, за время проведения спецоперации расчет под руководством старшего лейтенанта нанес поражение семи штабам оперативно-тактических группировок боевиков, одному военному аэродрому, подконтрольному националистам и трем системам ПВО противника.

Действия Мамутова позволили значительно уменьшить военный потенциал вооруженных формирований украинских националистов, что позволило развить стремительное наступление группировки войск на районы, подконтрольные радикалам.

Также в МО РФ рассказали о командире танка, сержанте Артеме Салынове, который осуществлял освобождение одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Приближаясь к населенному пункту, российские мотострелки столкнулись с организованной боевиками обороной.

Сержанту удалось уничтожить «кочующий миномет» противника с экипажем и боеприпасами, а также танк, БМП и более 10 радикалов. При этом экипажем танка было уничтожено четыре грузовых автомобиля, в которых перевозились боеприпасы противника. Приблизившись к населенному пункту, Артем Салынов обнаружил, что дорога к нему, а также прилегающая местность заминированы. Огнем из танкового пулемета сержант вызывал цепную детонацию мин на дороге, в результате чего был создан коридор, по которому российские мотострелки вошли в населенный пункт, вытеснив из него подразделения националистов.

Кроме того, в Минобороны РФ отметили самоотверженность заместителя командира батальона, майора Сергея Дремлюги. Он продвигался в составе колонны мотострелкового подразделения вглубь обороны противника. В этот момент украинские националисты открыли по колонне минометный и авиационный обстрел.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, майор приступил к выводу колонны из-под огневого залпа вооруженных формирований радикалов. Также Дремлюга обнаружил две вооруженные группы украинских националистов и сходу атаковал их позиции.

Как сообщили в ведомстве, военнослужащий уничтожил до 15 украинских радикалов. Остальные боевики, понимая бесполезность сопротивления, отступили. При этом потерь среди личного состава допущено не было.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами уничтожили четыре украинских склада вооружений. Объекты были уничтожены в районах Славянска и Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Всего за день ВС РФ были поражены 32 военных объекта Украины, среди них 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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