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Минск уличил Запад в игнорировании его интересов в ситуации с Украиной

МИД Белоруссии: Запад не хочет участия республики в достижении договоренностей РФ и Украины
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Запад не хочет привлечения Минска к процессу достижения договоренностей России и Украины, а также учета белорусских интересов. К такому выводу пришел 26 апреля пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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«Совершенно нормально для любого суверенного государства желать, хотеть, где-то и требовать, чтобы его интересы как суверенного государства учитывались в рамках новой архитектуры безопасности, – об этом сейчас там идет речь», — сказал глаз в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, не учитывать интересы республики «было бы не совсем нормально».

«Естественно, ряд зарубежных игроков, западных партнеров этого не хотели бы, им это не нравится, не нравится учитывать интересы Беларуси», —пришел к выводу дипломат.

Глаз напомнил, что «ростки переговорного процесса Украина — Россия были заложены именно в Беларуси».

«Если во время первой встречи в домике рыбака делегации находились в неприязненных отношениях, там чувствовалось даже нежелание разговаривать, то по итогам третьей встречи стороны уже обменялись документом, проектом первым», — поделился своим мнением дипломат.

По его словам, потепление отношений произошло потому, что, «наверно, нет другой страны, которая настолько искренне желала бы разрешения украинского кризиса».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что переговоров по Украине без участия Минска быть не может. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сказал, что Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовываются.

Переговоры РФ и Украины по урегулированию конфликта продолжаются.

26 апреля президент России Владимир Путин заявил, что позиция украинской делегации после результативных переговоров с представителями РФ в Стамбуле кардинально изменилась.По его словам, Киев на встрече согласился вынести за скобки переговоров Крым, Донбасс и признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако после изменил свое решение.

Президент РФ также отметил роль Турции, которая оказала большую помощь в ходе российско-украинских переговоров и помогла им существенно продвинуться вперед. Как добавил Путин, сейчас переговоры с Украиной идут в рамках онлайн-формата и он надеется, что они приведут к какому-то позитивному результату.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

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