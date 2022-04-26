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«Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию с 27 апреля

Минэнерго Болгарии: «Газпром» уведомил «Булгаргаз» о прекращении поставок с 27 апреля
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Российская компания «Газпром» проинформировала «Булгаргаз» о прекращении поставок топлива с 27 апреля. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает телеканал Nova со ссылкой на минэнерго Болгарии.

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Отмечается, что болгарская сторона выполнила свои обязательства и произвела платежи своевременно, «строго и в соответствии с его пунктами».

При этом «Булгаргаз» считает, подчеркнули в минэнерго, что двухэтапный порядок оплаты, предложенный Москвой, не соответствует действующему до конца этого года контракту, кроме того, создает «значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны».

Пресс-секретаря кабинета министров Лена Бориславова, в свою очередь, отметила, что премьер и вице-премьер страны в курсе ситуации, причин для паники или беспокойства нет.

«Такой сценарий обсуждался в феврале, и мы готовы реагировать. Есть договоренности об альтернативных поставках, всё обеспечено», — приводит телеканал ее слова.

22 апреля Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что утвержденная Россией новая схема оплаты в рублях российского газа компаниями из стран, признанных Москвой недружественными, будет вступать в потенциальное противоречие с санкциями. Один из предложенных Евросоюзом вариантов — считать исполнением обязательств по оплате только перевод валюты в Газпромбанк. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление, отметив, что все контакты с покупателями газа из стран Евросоюза осуществляются по линии «Газпрома» в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

30 марта Лена Бориславова сообщила, что Болгария не намерена платить за российский газ рублями. Она подчеркивала, что позиция страны координируется на европейском уровне и основывается на непринятии нарушения действующего контракта на поставки газа, в котором указана оплата за газ в долларах и евро.

27 марта министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что ведомство не получало от России требований оплачивать поставки газа в рублях. Тогда Николов отметил, что если Евросоюз откажется от оплаты в рублях, то Болгария последует этому же принципу.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Глава государства подчеркнул, что все иностранные потребители должны иметь возможность проводить необходимые операции.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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