Президент ОКР предложил расширить права комитета при организации турниров

Олимпийский комитет России (ОКР) должен получить больше прав при организации всероссийских соревнований, в том числе в области финансирования турниров. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

По его словам, для реализации инициатив по участию ОКР в организации соревнований среди молодежи необходима актуализация действующего законодательства.

«В частности, необходимо расширить права ОКР и общероссийских спортивных федераций в рамках организации всероссийских соревнований, а также финансирования участия делегаций из других стран в открытых всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр. Также необходимо наделить ОКР правом участвовать, в том числе и финансово, в организации и проведении мероприятий для продвижения интересов российского спорта за рубежом. Кроме этого, федерациям необходимо позволить использовать на международную деятельность и развитие спорта высших достижений поступления от букмекеров, хотя бы частично», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Ранее, 22 апреля, президент ОКР заявил, что отстранение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований Международной ассоциации плавания (FINA) является посмешищем.

Он подчеркнул, что теперь международный спорт не просто перестал быть вне политики, он сам стал политикой.

В этот же день Рылов был отстранен от соревнований FINA на девять месяцев. Санкции в отношении пловца введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

Отстранение россиянина вступило в силу с 20 апреля. Таким образом, Рылов не будет участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отстранение российских спортсменов от соревнований противоречит идеям спорта. Он подчеркнул, что когда сильнейшие спортсмены не получают возможности участвовать в соревнованиях, это вредит международным федерациям и самим соревнованиям.

23 марта FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении Рылова за посещение митинга-концерта. В тот же день ассоциация отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации до конца года. Кроме того, чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти 17–22 декабря в Казани, будет перенесен из России.

Решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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