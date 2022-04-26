Власти Ростова намерены заключить контракт на ремонт улицы Вавилова к 1 мая

В Ростове-на-Дону к 1 мая 2022 года планируют найти подрядчика на реконструкцию улицы Вавилова и заключить с ним контракт. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Масштабное обновление запланировано на участке от улицы Особенной до улицы Сосновой. Кроме того, проект включает строительство новой транспортной развязки.

По данным RostovGazeta, для проведения работ властям предстоит выкупить у частных лиц 119 земельных участков. С собственниками уже начали заключать соглашения.

Первоначально определить подрядчика на ремонт улицы Вавилова планировалось 11 апреля, но дирекция по строительству транспортной инфраструктуры продлила сроки. Стоимость контракта оценивалась в 4,34 млрд рублей.