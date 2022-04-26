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Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет 24 июня

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Праздник для выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 24 июня. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Санкт-Петербурга, опубликованного 26 апреля на официальном сайте Смольного.

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«Установить дату проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» в 2022 году 24.06.2022», — говорится в тексте.

В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, участниками мероприятия стали только выпускники.

Тем не менее это не помешало проекту завоевать несколько наград. Например, 23 сентября праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем премии комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в номинации «События и праздники».

Кроме того, шоу завоевало четыре золотых награды и одну серебряную на престижном конкурсе Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии.

Также проект «Алые паруса. Александр Грин» вышел в финал престижного международного конкурса Promax Awards Global Excellence 2021. Праздник выпускников представлен в номинации за лучшее промо.

«Алые паруса» — мероприятие, которое посвящено выпускникам школ. Это единственный российский праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма. Впервые праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге. В 2005 году праздник выпускников был возрожден акционерным банком «Россия», правительством Петербурга и Пятым каналом.

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