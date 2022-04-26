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Минобороны РФ обвинило Лондон в провоцировании Киева на удары по России

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В Минобороны России назвали во вторник, 26 апреля, провокационным заявление замглавы британского министерства обороны Джеймса Хиппи о законности ударов Киева по России с использованием западного вооружения, в оборонном ведомстве пообещали дать пропорциональный ответ на соответствующие действия киевского режима.

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«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу», — говорится в сообщении российского ведомства в Telegram-канале.

В МО РФ уточнили, что российские вооруженные силы находятся в состоянии постоянной готовности к «нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве».

Ранее в этот день замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что власти Великобритании считают допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории РФ с применением западных вооружений. Он объяснил, что по той же логике законными целями для России являются украинские линии снабжения на западе Украины при условии, что ударам не подвергается мирное население.

Двумя днями ранее, 24 апреля, издание Daily Express сообщило, что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. Отмечалось, что гаубицы будут отправлены в Польшу, где украинских военных обучат обращению с новой техникой. После этого AS-90 планируется отправить на Украину.

О том, что поставки Украине вооружения со стороны стран НАТО продолжатся, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 20 апреля. При этом он, как отметила газета The Guardian, усомнился в возможности успешного завершения российско-украинских переговоров.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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