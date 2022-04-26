Боксер Вильданов прокомментировал конфликт с Щербаковым

Боксер Денис Большой Папа Вильданов во вторник, 26 апреля, рассказал «Известиям» о недавней стычке с Максом Топором Щербаковым.

Он подчеркнул, что боец перешел грань, когда стал затрагивать личное. При этом Вильданов пообещал «загрызть» соперника.

«Тут уже личное, потому что полтора месяца я лежал в гипсе, и все эти полтора месяца я ждал, когда заживет нога, ждал для одной цели — выйти вновь на ринг и доказать, что это была роковая ошибка просто. Потому что это настолько меня задело, настолько это было обидно, до слез просто обидно, что столько всего «тут он рубанул Папу». Ну не было этого. Я знаю, что этого не было, Максим тоже знает, но он не скажет, он потом скажет, наверное, когда ляжет, вот. Именно это меня толкало вперед, потому что я раньше снял гипс, начал раньше ходить, тренироваться, и я здесь, я рад», — сказал спортсмен.

Щербаков же считает, что эмоции могут сыграть злую шутку с Вильдановым. Он также утверждает, что у него нет никакого негатива по отношению к сопернику.

Накануне Вильданов и Щербаков подрались во время интервью для YouTube-канала KOVALENKO. Конфликт начался с оценки Большим Папой физической формы оппонента. Он отметил, что опасается за предстоящий бой, поскольку Топор находится в плохом состоянии, «весь опухший». После этого завязалась потасовка. Съемочной группе удалось разнять боксеров.

В этот же день боксер Денис Большой Папа Вильданов рассказал о подготовке перед боем с Максом Топором Щербаковым. Он отметил, что хочет взять реванш после того, как в предыдущем бое «улетел» в нокаут за 15 секунд, сломав ногу.

23 апреля стало известно, что Щербаков и Вильданов заключили спор на 500 тыс. рублей перед предстоящим поединком. Деньги получит победитель состязания.

18 декабря прошлого года Вильданов был госпитализирован после полученной в ходе боя на турнире «Буря на Волге» травмы. Как выяснилось позднее, у боксера диагностировали двойной перелом малой берцовой кости. Спортсмен подчеркнул, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился. Тогда поединок остановили и победу присудили Щербакову.

Макс Топор и Большой Папа встретятся вновь на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 29 апреля. Зрители телеканала смогут увидеть турнир в прямом эфире в 23:15 мск.

Билеты на турнир доступны на сайте Концерт.ру.