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Патрушев предрек распад Украины на несколько государств из-за Запада

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что итогом политики, навязываемой Западом на Украине, может стать только распад страны на несколько государств.

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Как заявил Патрушев 26 апреля в интервью «Российской газете», пытаясь подавить Россию и разделить единый народ, США решили создать из Украины «антипод» РФ.

«Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому», — поделился позицией секретарь Совбеза.

Он указал, что в данном случае Вашингтон навязывает трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и в настоящее время, стремясь закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению своего однополярного мира. Он добавил, что проводимая политика приведет к распаду страны на несколько отдельных государств.

«Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — спрогнозировал политик.

Патрушев также подчеркнул, что США пытались заставить Россию отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики.

«С таким подходом согласиться мы не имеем права», — заключил он.

О том, что Украина в настоящее время находится в состоянии распада на отдельные страны заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова Патрушева. Как подчеркнул сенатор, националистическая, нацистская система никогда не приносила блага государству, а лишь всегда разрушала страны. Также Цеков указал на то, что Украина в нынешнем ее состоянии недалеко ушла от нацистской Германии.

Ранее во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что за действиями Вашингтона скрывается стремление затянуть спецоперацию по защите Донбасса, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и «воевать до последнего украинца». По его мнению, США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, сплотив вокруг себя западных союзников, чтобы удержать свои позиции на мировой арене.

28 марта Патрушев заявил, что Соединенные Штаты начали толкать человечество к глобальной катастрофе. По его словам, Вашингтон окончательно подорвал систему международного контроля над вооружениями и поставил под угрозу безопасность всей планеты.

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