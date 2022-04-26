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В Минобороны сообщили о подготовке националистами провокации в Николаеве

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Украинские боевики подготовили провокацию с множеством жертв в Николаеве. Об этом 26 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих», — рассказал он.

Минобороны заранее предупредило Запад, что киевские власти намерены через СМИ распространить этот и другие подобные фейки о «бесчинствах русских».

«Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — подчеркнул Мизинцев.

Ранее в этот день постпредство РФ при ООН заявило о риске провокаций на украинских АЭС. Там подчеркнули, что Россия будет делать всё от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Большое количество западных спецслужб на Украине занимается организацией провокаций для формирования общественного мнения. По ее словам, зарубежное общественное мнение формируется под давлением пропагандистов, за которыми стоят специализированные структуры.

До этого, 23 апреля, Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют совершить провокацию с химическими веществами в районе одесского порта Южный. В Минобороны РФ предупредили, что целью провокации является дискредитация Вооруженных сил РФ и обвинение их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Тогда же он рассказал, что в Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании. По словам Мизинцева, они планируют провести аналогичную с Бучей провокацию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой Народной Республике (ДНР) и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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